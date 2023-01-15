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Момент крушения самолета в Непале попал на видео. Власти сообщили о 45 погибших из 72 пассажиров
// News18
Предыстория: Самолёт с 72 пассажирами потерпел крушение в Непале. Видео

CentralAsia (CA) -  Самолет ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines, вылетевший из Катманду в Покхару в Непале в 10:33 утра, потерпел крушение.

Как сообщается, официальные лица заявили уже о 45 погибших, сказав, что шансы на выживание невелики для всех.

На борту самолета находились 72 человека: два пилота, две стюардессы и 68 пассажиров.

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