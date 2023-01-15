Авиакатастрофа в Непале. С места происшествия извлекли тела 68 человек

Место авиакатастрофы // Сударшан Ранджит

CentralAsia (CA) - Cамолет ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines, вылетевший из Катманду в Покхару в 10:33 утра, потерпел крушение.

На борту самолета находились 72 человека: два пилота, две стюардессы и 68 пассажиров.

Как пишет Onlinekhabar, с места происшествия извлечены 68 тел.

Представитель непальской армии Кришна Бхандари заявил, что сотрудники службы безопасности продолжили поисково-спасательную операцию, которая была отложена из-за глубины ущелья и постоянно поднимающегося дыма от обломков.

На борту самолета находились 72 человека: два пилота, две стюардессы и 68 пассажиров.