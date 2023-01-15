экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Авиакатастрофа в Непале. С места происшествия извлекли тела 68 человек
Место авиакатастрофы
Место авиакатастрофы
// Сударшан Ранджит
Предыстория: Самолёт с 72 пассажирами потерпел крушение в Непале. Видео

CentralAsia (CA) -  Cамолет ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines, вылетевший из Катманду в Покхару в 10:33 утра, потерпел крушение.

На борту самолета находились 72 человека: два пилота, две стюардессы и 68 пассажиров.

Как пишет Onlinekhabar, с места происшествия извлечены 68 тел.

Представитель непальской армии Кришна Бхандари заявил, что сотрудники службы безопасности продолжили поисково-спасательную операцию, которая была отложена из-за глубины ущелья и постоянно поднимающегося дыма от обломков.

  • На борту самолета находились 72 человека: два пилота, две стюардессы и 68 пассажиров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com