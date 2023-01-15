Авиакатастрофа в Непале. С места происшествия извлекли тела 68 человек
- Азия и мир, происшествия
- 16:59, 15 января 2023
- Просмотров: 1480
Место авиакатастрофы
CentralAsia (CA) - Cамолет ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines, вылетевший из Катманду в Покхару в 10:33 утра, потерпел крушение.
На борту самолета находились 72 человека: два пилота, две стюардессы и 68 пассажиров.
Как пишет Onlinekhabar, с места происшествия извлечены 68 тел.
Представитель непальской армии Кришна Бхандари заявил, что сотрудники службы безопасности продолжили поисково-спасательную операцию, которая была отложена из-за глубины ущелья и постоянно поднимающегося дыма от обломков.
- На борту самолета находились 72 человека: два пилота, две стюардессы и 68 пассажиров.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.