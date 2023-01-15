экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
14 января нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины, - Минобороны России
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
Предыстория: Фото — Число погибших в результате удара ракеты по многоэтажке в Днепре выросло до 14 человек

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны России 15 января опубликовало сводку о ходе проведения «специальной военной операции» на территории Украины.

14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, пишет Минобороны РФ.

Всего с начала проведения «спецвоенной операции» уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • В субботу 14 января в жилой дом в Днепре попала ракета, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram-канале. По последним данным, в результате удара по многоэтажке Днепра погиб 21 человек, ранен - 71.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com