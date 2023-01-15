14 января нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины, - Минобороны России

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России 15 января опубликовало сводку о ходе проведения «специальной военной операции» на территории Украины.

14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, пишет Минобороны РФ.

Всего с начала проведения «спецвоенной операции» уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники.

В субботу 14 января в жилой дом в Днепре попала ракета, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram-канале. По последним данным, в результате удара по многоэтажке Днепра погиб 21 человек, ранен - 71.