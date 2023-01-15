Путин оценил ход «специальной военной операции» в Украине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» ответил на вопрос, как он оценивает динамику «специальной военной операции» в Украине.

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», - сказал Путин.

Ранее Министерство обороны России объявило о взятии города Соледар вечером 12 января.

Сегодня в Минобороны РФ отчитались, что 14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.