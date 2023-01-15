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Путин оценил ход «специальной военной операции» в Украине

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» ответил на вопрос, как он оценивает динамику «специальной военной операции» в Украине.

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», - сказал Путин.

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