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Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
// Пресс-служба Акорды.

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, пишет пресс-служба Акорды.

В рамках визита Токаев проведет переговоры с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Президент Казахстана примет участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», а также проведет встречи с представителями деловых кругов.

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