Из-за сильных морозов власти Ташкента на 3 дня снизили давление горячей воды, чтобы улучшить отопление, а также сократили работу ТРЦ

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CentralAsia (UZ) - «Для снижения нагрузки на электрическую систему, а также повышения температуры в системе централизованного отопления мы обязаны временно снизить температуру в горячем водоснабжении многоквартирных домов не менее чем на три дня. При этом природный газ, расходуемый на нагрев воды, направляется в систему отопления», - сообщил 15 января Хокимият Ташкента.

В столичной администрации поясняют, что в Ташкенте из-за резкого снижения температуры воздуха, вызванного падением давления природного газа, подаваемого на тепловые станции, в последние дни значительно снизилась температура как в горячем водоснабжении, так и в системе отопления, подаваемой в квартиры.

В результате этого для обогрева своих квартир граждане вынуждены использовать дополнительные электроприборы.

«Это, в свою очередь, создает перегрузку трансформаторных станций и проводов передачи сверх нормы, в результате чего количество аварий, таких как взрывы и возгорания трансформаторов и проводов, в последние дни превысило суточную норму более чем в 10 раз», - пишет хокимиат.

Также хокимият Ташкента сообщил, что для бесперебойного обеспечения электро-и газоснабжения квартир жителей в период резкого понижения температуры воздуха в городе Ташкенте, все торговые и сервисные точки, развлекательные торговые центры и парки развлечений города, за исключением продуктовых магазинов и предприятий общественного питания, будут переведены на сокращенный режим работы.

Поэтому все торговые и сервисные центры, развлекательные торговые центры и парки должны работать только с 10:00 до 17:00.