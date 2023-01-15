Фото, видео — В Алматы на барахолке сгорело 2000 кв. м склада с товаром

- Казахстан, происшествия
- 19:03, 15 января 2023
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CentralAsia (KZ) - В Алматы 15 января сгорело 2000 кв. м склада с товаром.
Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, 15 января в 09:26 поступил вызов по повышенному рангу в Жетысуский район, ул. Москвина, д. 7.
Первые прибывшие пожарные расчеты (в 9:31) выявили открытый пожар склада, происходило обрушение кровли. Площадь пожара — 2000 кв. м из-за высокой горючей загрузки товарно-материальными ценностями (пластиковые трубы, сантехнические изделия и др.).
«Тушение пожара осложнялось большой загрузкой склада, слабым давлением в пожарных гидрантах. В этой связи была обеспечена подача воды: протянуты магистральные линии от прибывших автоцистерн, организован забор воды с ближайшего пожарного водоема, задействована техника Алматы Су, водовозы Службы спасения 109», - пишет МЧС.
Пожар локализовали в 12:42 и ликвидировали в 13:18. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара: устанавливается.