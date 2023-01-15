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Фото, видео — В Алматы на барахолке сгорело 2000 кв. м склада с товаром
// Пресс-служба МЧС РК.

CentralAsia (KZ) -  В Алматы 15 января сгорело 2000 кв. м склада с товаром.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, 15 января в 09:26 поступил вызов по повышенному рангу в Жетысуский район, ул. Москвина, д. 7.

Первые прибывшие пожарные расчеты (в 9:31) выявили открытый пожар склада, происходило обрушение кровли. Площадь пожара — 2000 кв. м из-за высокой горючей загрузки товарно-материальными ценностями (пластиковые трубы, сантехнические изделия и др.).

«Тушение пожара осложнялось большой загрузкой склада, слабым давлением в пожарных гидрантах. В этой связи была обеспечена подача воды: протянуты магистральные линии от прибывших автоцистерн, организован забор воды с ближайшего пожарного водоема, задействована техника Алматы Су, водовозы Службы спасения 109», - пишет МЧС.

Пожар локализовали в 12:42 и ликвидировали в 13:18. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара: устанавливается.

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