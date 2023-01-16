Монголия импортирует 224 автобуса из Китая

CentralAsia (MNG) - Монголия импортировала 117 автобусов из Китая, так как соседняя страна открыла свою границу 8 января.

Улан-Батор планирует импортировать в общей сложности 224 автобуса для улучшения своей системы общественного транспорта.

Автобусы были импортированы через порт Эрээн-хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, и еще 107 планируется доставить до весенного праздника монгольского Нового года — Цагаан сар.

С понедельника начали курсировать 117 новых автобусов в Улан-Баторе.

Порт Эрээн-хото является крупнейшим сухопутным портом между Китаем и Монголией.

Учитывая большое количество экспортируемых автобусов, пограничный контрольно-пропускной пункт Эрээн-хото открыл два «зеленых коридора» и назначил специальный персонал для проведения досмотра, чтобы облегчить оформление транспортных средств.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения