Стая ворон, мигрирующих из Монголии, терроризирует жителей Ансона, Корея

CentralAsia (MNG) - Стая ворон собралась в Ансоне, Южная Корея, и нанесла большой ущерб своими экскрементами, чем напугала жителей города, сообщают СМИ страны.

Птицы вида ворона живут в таких странах, как Монголия, которые расположены в более высоких широтах, чем Корея, и известны как бродячие птицы. Эти незваные черные вороны в основном зимовали в городских районах Сувон, Осан и Хвасон в провинции Кёнгидо, Южная Корея, но недавно появились в центре Ансона.

Таким образом, предполагается, что они зимуют из-за тепла в центре города с большим количеством людей и зданий, пишет корейская пресса.

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