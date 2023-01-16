экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Стая ворон, мигрирующих из Монголии, терроризирует жителей Ансона, Корея

CentralAsia (MNG) -  Стая ворон собралась в Ансоне, Южная Корея, и нанесла большой ущерб своими экскрементами, чем напугала жителей города, сообщают СМИ страны.

Птицы вида ворона живут в таких странах, как Монголия, которые расположены в более высоких широтах, чем Корея, и известны как бродячие птицы. Эти незваные черные вороны в основном зимовали в городских районах Сувон, Осан и Хвасон в провинции Кёнгидо, Южная Корея, но недавно появились в центре Ансона.

Таким образом, предполагается, что они зимуют из-за тепла в центре города с большим количеством людей и зданий, пишет корейская пресса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com