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Базирующий в Австралии SydneyDolls поможет монгольским брендам выйти на рынок Австралии и Новой Зеландии
Оюунцэцэг Олонбаяр
Оюунцэцэг Олонбаяр

CentralAsia (MNG) -  Оюунцэцэг Олонбаяр основатель бренда SydneyDolls, заявила, что намерена помочь монгольским брендам выйти на рынки Австралии и Новой Зеландии.

«SydneyDolls обеспечит присутствие и конкуренцию на рынках Австралии и Новой Зеландии для монгольских брендов и монгольских товаров.

За последние 6 лет мы, бренд OOGII, доставили нашу продукцию более чем в 40 стран на 5 континентах, приобрели собственных клиентов, создали экономические данные и заложили прочную основу. Теперь на этом фундаменте мы построим наш «Домик»», — пишет на своей странице соцсети Оюунцэцэг Олонбаяр.

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