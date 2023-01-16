Базирующий в Австралии SydneyDolls поможет монгольским брендам выйти на рынок Австралии и Новой Зеландии

Оюунцэцэг Олонбаяр

CentralAsia (MNG) - Оюунцэцэг Олонбаяр основатель бренда SydneyDolls, заявила, что намерена помочь монгольским брендам выйти на рынки Австралии и Новой Зеландии.

«SydneyDolls обеспечит присутствие и конкуренцию на рынках Австралии и Новой Зеландии для монгольских брендов и монгольских товаров.

За последние 6 лет мы, бренд OOGII, доставили нашу продукцию более чем в 40 стран на 5 континентах, приобрели собственных клиентов, создали экономические данные и заложили прочную основу. Теперь на этом фундаменте мы построим наш «Домик»», — пишет на своей странице соцсети Оюунцэцэг Олонбаяр.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения