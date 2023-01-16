Н. Хэрлэн завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по ледолазанию

CentralAsia (MNG) - В эти дни проходит Кубок мира по ледолазанию в Корее.

На данном турнире Монголию представляют семь человек. На сегодняшний день спортсмен Н.Хэрлэн завоевал бронзовую медаль. В 2018 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии /ЧА/ по ледолазанию в городе Чонсонг, Южная Корея.

Подборка видео монгольской команды, участвующей в Кубке мира по ледолазанию в Корее:

Подборка видео 🇲🇳монгольской команды, участвующей в Кубке мира по ледолазанию🧗‍♂️ в 🇰🇷Корее pic.twitter.com/sIAkEh6VJW — Bystander Майдар (@Tatarmai) January 15, 2023

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