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Н. Хэрлэн завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по ледолазанию

CentralAsia (MNG) -  В эти дни проходит Кубок мира по ледолазанию в Корее.

На данном турнире Монголию представляют семь человек. На сегодняшний день спортсмен Н.Хэрлэн завоевал бронзовую медаль. В 2018 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии /ЧА/ по ледолазанию в городе Чонсонг, Южная Корея.

Подборка видео монгольской команды, участвующей в Кубке мира по ледолазанию в Корее:

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