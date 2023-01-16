Монгольский авиалайнер долго кружил над Инчхоном из-за тумана

CentralAsia (MNG) - Стало известно, что 13 января 2023 года самолет Boeing МИАТ, следовавший из Улан-Батора в Сеул, не смог приземлиться в международном аэропорту Инчхон в Южной Корее и совершил аварийную посадку после длительного кружения в воздухе.

В Инчхон из-за сильного тумана, окутавшего город, долго не мог приземлиться самолет MIAT, прилетевший из Улан-Батора.

«Из-за тумана самолет вынужден был кружить над аэропортом, дожидаясь улучшения видимости. За последние несколько дней в Сеуле, столице Южной Кореи, наблюдались плохие погодные условия, сильные облака и туман. Например, 12 января шел дождь», — говорится в сообщении.

«Это произошло не из-за технической задержки или какой-либо другой причины, а из-за сильного тумана».

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