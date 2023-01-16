Монголия традиционно приняла участие в туристической выставке «CMT-Stuttgart» в Германии как стран партнер

CentralAsia (MNG) - Монголия традиционно приняла участие в международной туристической выставке «CMT-Stuttgart», которая с 12 по 15 января прошла в Штутгарте, столице земли Баден-Вюртемберг.

В этом году Монголия является «страной-партнером» туристической выставки «CMT-Stuttgart 2023». Стоит отметить, что только Монголия в выставке, в которой приняли участие более 90 стран, участвовала в качестве «страны-партнера».

«Великие истории о Чингисхане — это лишь один аспект, который делает последнюю настоящую кочевую страну такой интересной и привлекательной для искателей приключений, фотографов и культурных путешественников. Такие достопримечательности, как пустыня Гоби, разрушенный город Каракорум, всемирно известный фестиваль Наадам, фестиваль Золотого орла и кажущиеся бесконечными просторы кочевнической охраны природы делают эту самую малонаселенную страну в мире необыкновенным местом для путешествий. Будь то приключенческие походы по нетронутым ландшафтам, пребывание в семье кочевников или захватывающая экспедиция в захватывающее прошлое пустыни Гоби — Монголия предлагает вам незабываемое путешествие», — пишет Messe Stuttgart.

В связи с объявлением Правительством Монголии 2023-2025 гг. Годами посещения Монголии, в целях привлечения иностранных туристов, в том числе немецких туристов, и облегчения условий поездки, граждане 34 иностранных государств, посещающие Монголию с туристическими целями, на срок до 30 дней будут временно освобождены от визовых требований сроком на три года.

Около 80 000 человек посетили выставку CMT в Штутгарте в первые выходные, по словам организаторов, и почувствовали жажду странствий и приключений. «Мы так же сильны, как и до Corona», – сказал в воскресенье управляющий директор Messe Stuttgart Роланд Бляйнрот, согласно заявлению. Будь то зал для велосипедных и пеших туров или залы для кемпинга и караванинга – толпы были огромными, сказал он. «Настроение подавляющее», – сказал Блейнрот.

В этом году страной-гостем CMT является Монголия, страна природы и простора, как сказал директор ярмарки Блейнрот. Те, кто хочет отправиться в самую малонаселенную страну на Земле, также должны взять с собой чувство приключений. «Мы рады возможности представить нашу страну на Штутгартской торговой ярмарке», – цитирует ярмарка министра окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий. «Здесь есть разные климатические зоны, высокие горы, пустыня Гоби или бескрайние степи. В нашей стране за один день можно испытать солнце, дождь, бурю и снег».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения