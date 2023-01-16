ОИC направит делегацию в Афганистан для обсуждения вопросов образования и прав женщин с талибами

CentralAsia (CA) - Организация исламского сотрудничества (ОИС) планирует направить в Афганистан делегацию для обсуждения прав женщин на образование и трудоустройство с властями Талибана. Об этом пишет информагентство Khaama.

Решение было принято на внеочередном заседании ОИC в Джидде, Саудовская Аравия, инициированном Турцией, чтобы подчеркнуть озабоченность по поводу недавних ограничений, введенных властями Талибана, запрещающих женщинам получать университетское образование и работать в неправительственных организациях по оказанию помощи.

Генеральный секретарь ОИC Хисейн Брахим Таха заявил на встрече, что делегация сосредоточит внимание на мерах правительства Талибана, направленных против основных прав на образование, занятость и социальную справедливость афганских девочек и женщин, поскольку эти права являются главным приоритетом для исламского мира.

Хиссейн Брахим Таха сказал, что настало время подчеркнуть озабоченность по поводу ограничений, которые талибы все чаще налагают на женщин в Афганистане.

Недавний шаг вызвал осуждение на национальном и международном уровнях и вызвал протесты со стороны студенток университетов и женщин-активисток в разных частях страны. Некоторые иностранные правительства, включая США, Великобританию, Германию, Норвегию и Иран, а также Европейский Союз, Организацию Объединенных Наций, ОИК и другие международные организации по оказанию помощи, резко раскритиковали этот акт и призвали временное правительство Талибана отменить запрет и позволить афганским девочкам и женщинам получить образование и продолжить работу в НПО.

Однако до сих пор ничего не изменилось к лучшему: власти Талибана делают упор на создание чисто исламской среды для женщин, прежде чем они вернутся к общественной жизни (посещение школы, университета и работы).

ОИC уже второй раз направляет «Команду улемов» в Афганистан для обсуждения решения о лишении женщин образования и занятости. Это связано с тем, что режим Талибана находится под огромным давлением со стороны международного сообщества и партнеров Афганистана из-за их последних решений, которые отчуждают женщин и девочек от общественной жизни.

Талибы, захватив власть в 2021 году, утверждали, что их режим не будет таким консервативным, как предыдущий. Однако режим стремится все больше ограничивать участие женщин в жизни афганского общества, что рассматривается как постепенный переход Талибана к жесткому правлению. Женщинам уже запретили посещать школы и университеты. Теперь талибы также запретили им работать в НПО.

Согласно отчету ЮНИСЕФ, опубликованному в августе, тот факт, что девочки в Афганистане лишены среднего образования, за последние 12 месяцев стоил экономике страны не менее 500 миллионов долларов США, что составляет 2,5 процента ВВП страны.