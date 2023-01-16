В Казахстане за сутки зарегистрировано 56 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 56 случаев коронавируса, сообщает Минздрав РК.
На 16 января лечение продолжают получать 2 159 человек, из них в стационарах находятся 220 пациентов, на амбулаторном лечении 1 939 пациентов.
Из числа заболевших:
- в тяжелом состоянии – 8 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
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Коронавирус в Казахстане
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