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В Казахстане за сутки зарегистрировано 56 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 56 случаев коронавируса, сообщает Минздрав РК.

На 16 января лечение продолжают получать 2 159 человек, из них в стационарах находятся 220 пациентов, на амбулаторном лечении 1 939 пациентов.

Из числа заболевших:

- в тяжелом состоянии – 8 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,

- на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

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Коронавирус в Казахстане
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