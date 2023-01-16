В Китае за месяц от коронавируса умерло 60 тыс. человек, - CNN

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CentralAsia (CA) - Около 60 тыс. человек умерли от коронавируса в Китае с тех пор, как в начале декабря страна резко отказалась от жесткой политики «нулевой Covid», заявил медицинский представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Цзяо Яхуэй на пресс-конференции в Пекине в субботу.

Как пишет CNN, в период с 8 декабря по 12 января в Китае зарегистрировано 59 938 смертей, связанных с Covid, от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Китай указывал только тех пациентов с Covid, которые скончались от дыхательной недостаточности, как умерших от Covid. Согласно данным, опубликованным на веб-сайте Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, в течение месяца после 8 декабря в Китае было зарегистрировано 37 смертей от местных случаев Covid, несмотря на то, что вспышка захлестнула больницы и крематории.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что анализируют эту информацию, которая охватывает период с начала декабря 2022 года по 12 января 2023 года и позволяет лучше понять эпидемиологическую ситуацию и влияние этой волны в Китае.

Медицинский представитель NHC Цзяо сказал, что количество визитов к врачам с лихорадкой и госпитализаций Covid достигло своего пика. По данным NHC, количество посещений клиник — как в городах, так и в сельской местности — снижается с пика, когда их посетили более 2,86 миллиона человек 23 декабря 2022 года. 12 января 477 тыс. человек посетили лихорадочные клиники по всему Китаю.

NHC заявил, что пик госпитализации пациентов с Covid-19 также пришелся на 5 января 2023 года, когда 1,63 миллиона человек были госпитализированы, а 1,27 миллиона пациентов с Covid все еще находились в больнице по состоянию на 12 января, добавил Цзяо.