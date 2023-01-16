ЮНИСЕФ инвестирует более $60 млн в благополучие детей в Монголии с 2023 по 2027 год

Эварист Куасси-Комлан

CentralAsia (MNG) - «Мы невероятно рады, что наша Новая страновая программа на 2023–2027 годы прошла очень консультативный и гладкий процесс и была одобрена исполнительным советом ЮНИСЕФ 7 сентября 2022 года. Я хочу выразить глубокую благодарность Министерству иностранных дел и другим министерствам за их вклад и обсуждение программы до того, как она была передана нашему Исполнительному совету», - сказал г-н Эварист Куасси-Комлан, назначенный представителем ЮНИСЕФ в Монголии в ноябре 2021 года.

«Более 50 лет сотрудничество между Монголией и ЮНИСЕФ было превосходным. Многое сделано для детей за последние десятилетия. Однако остается много незавершенных дел и новых вопросов, требующих нашего полного внимания. Они касаются (1) детского труда, (2) ожирения, (3) качественного образования и онлайн-образования, (4) воды и санитарии, (5) жестокого обращения с детьми в Интернете, (6) психического здоровья подростков, (7) загрязнения воздуха, и (8) изменение климата. Это все вопросы, над которыми ЮНИСЕФ работает в рамках Новой страновой программы на 2023–2027 годы.

Во-первых, наша предыдущая страновая программа была нацелена на три географические провинции. В этой новой программе мы расширили охват на всю страну, то есть мы оценим каждую провинцию на основе стратегических областей, которые мы разработали для удовлетворения уникальных требований каждой провинции, а затем примем участие в обсуждении проверки фактов. Во время обсуждения проверки фактов наша команда в Улан-Баторе будет общаться с губернаторами провинций и совместно разрабатывать решения.

Во-вторых, есть некоторые области, которые требуют фундаментального улучшения. Например, скрининг детей, один из трех главных вопросов в секторе здравоохранения и образования. В секторе образования мы сосредоточимся на цифровом обучении, что является проблемой не только для Монголии, но и для всего мира. Мы обратимся к онлайн-защите в рамках нашего внимания к безопасности детей в Интернете в разделе «Защита детей».

В рамках программы «Новая страна» мы должны предоставить современные и энергоэффективные решения для снижения загрязнения воздуха в юртах и улучшения качества воздуха в помещениях, особенно в детских садах, школах, больницах, домах и офисных помещениях. Кроме того, необходимо обеспечить хорошее здоровье и информационные услуги для людей, входящих в группу риска.

Что касается географического охвата, нам необходимо расширить нашу программу на другие городские районы страны и охватить все районы страны в зависимости от потребностей провинции».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения