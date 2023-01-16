Сотрудничество Монголии и ЮНЕСКО выходит на новый уровень, — глава МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - Национальная комиссия Монголии (MНК) по делам ЮНЕСКО провела ежегодное собрание всех членов 13 января 2023 г.

В своем вступительном слове министр иностранных дел и председатель Монгольской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Батцэцэг Батмөнх подчеркнула продвижение сотрудничества между Монголией и ЮНЕСКО на новый уровень и конкретные результаты в 2022 году.

«В прошлом году исполнилось 60 лет со дня вступления Монголии в ЮНЕСКО. По случаю этой годовщины мы пригласили Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле в Монголию, и ее визит имел большое значение для развития отношений и сотрудничества между двумя сторонами и увеличения нашего вклада в миссию ЮНЕСКО». – продолжила она.

Затем представители организаций-участников, входивших в состав MНК, в том числе Минэкологии и туризма, Минкультуры, Минтруда и социальной защиты, Мингорно-тяжелой промышленности, Минцифры и связи, Академия наук Монголии, Монгольская национальная библиотека и информационное агентство МОНЦАМЭ обменялись мнениями о реализации более оптимальных проектов и программ, повышении их прозрачности и результатов и дальнейшем развитии сотрудничества в рамках нашей внешней политики «единого окна».

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх призвала соответствующие министерства и их партнерские организации уделить особое внимание активизации деятельности МНК, улучшению координации, активизации участия нашей страны в конвенциях ЮНЕСКО и межправительственных мероприятиях, продвижению нашей страны через эту организацию и регистрации монгольских исторических и природные памятники и исторические свидетельства комиссии и программам ЮНЕСКО.

В ходе этой встречи генеральный секретарь Национальной комиссии Монголии по делам ЮНЕСКО Болдсайхан Самбуу представил отчет о выполнении плана на 2022 год, а члены комиссии высказали свое мнение и согласились принять проект плана на 2023 год.

источник: МИД Монголии

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