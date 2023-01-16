Мэр Ташкента освобожден от должности за недостаточную подготовку к зимнему периоду

CentralAsia (UZ) - Мэр Ташкента Джахонгир Ортыкходжаев был освобожден от занимаемой должности в связи недостаточной подготовкой к зимнему сезону. Такое решение было принято на совещании по обеспечению энергоресурсами с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиеев.

Хокимы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Учтепинского районов получили выговор.

Также от занимаемой должности освобожден председатель акционерного общества «Иссыклик Электрстансия» Фархад Абдурахманов.

Исполняющим обязанности мэра города Ташкента назначен первый заместитель мэра Бахтиер Рахманов, прокурором города назначен заместитель генерального прокурора Э.Юлдашев.

Ортыкходжаев занимал должность мэра с апреля 2018 года.