В Узбекистане закрыли газовые заправки, но в домах газа нет. Что происходит? - СМИ

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане приостановили деятельность всех газовых заправок, пишет kun.uz.

В Минэнерго заявили, что принимаются меры по доставке природного газа в первую очередь населению. Однако газа нет, в результате и водители и жители остались без газа. О туркменском газе, который должен был удовлетворить потребление жителей, уже все забыли.

12 января в Министерстве энергетики сообщили, что из-за аномальных холодов резко сократились объемы поставок природного газа некоторым крупным промышленным предприятиям, а также на короткий срок временно остановлена ​​работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

«В связи с продолжением аномально низких температур в республике наблюдается резкое падение давления газа в газопроводах. Принимаются меры по доставке природного газа в первую очередь населению, электрогенерирующим предприятиям и объектам социальной сферы. С этой целью были резко сокращены объемы поставок природного газа некоторым крупным промышленным предприятиям и временно приостановлена ​​работа автозаправочных станций», – говорилось в сообщении.

Однако, как сообщают потребители, никаких улучшений нет.

«Заправки закрыли, думали будет лучше. Ничего не изменилось. Стало еще хуже. Пропал тот газ, который был ранее. Газа нет. Свет отключают, вода замерзла. Как согреть дом? Что делать? Уже больше 30 лет Министерство энергетики обвиняет во всем жителей и погоду. Население растет, а холод мешает их работе. Как работают газовики в Сибири, в Канаде или в Норвегии? Там вечно холодно, но почему-то трубы у них не замерзают, а жители сидят в тепле. Вообще система энергоснабжения за 30 лет ни разу не оправдала себя. Зимой слишком холодно, а летом аномальная жара – всё тает. В системе Министерства энергетики должны серьезно относиться к своей работе. Мы говорим здесь о многомиллионном населении. Нет инвестиций, значит надо улучшать условия для инвесторов. Узбекистанцы не виноваты в том, что никто не хочет инвестировать в энергосистему страны. Надо работать, думать и делать. Для того и существует такое понятие как государственный служащий», – рассказал Kun.uz житель Намангана.

После того как приостановили деятельность газовых заправок, никаких изменений не произошло. Это особенно заметно в регионах страны.

«Когда есть газ, мы еженедельно платим в среднем 100 тыс. сумов. В месяц больше 300 тыс. сумов. Мы готовы платить, но газа нет. Когда нет света и газа, дети болеют, на их лечение уходит больше 300 тыс. Дрова и уголь еще дороже. Плюс вреда много и есть опасность пожара и отравления. Природный газ используем для нагрева воды котла. Так безопасно. Котел, по стандартам, находится в открытом пространстве. Но когда газа нет, массовая нагрузка идёт на электричество. Потом отключают свет. Вот и результат. Сидим без газа и без света. Еще новые дома растут, как грибы. Думаю, перед тем, как давать разрешение на строительство, местные власти должны думать об энергоснабжении. Зачем строить 10 домов, если не могут обеспечить население газом, светом и водой? Логики не понять», – говорит другой житель.

В сообществе «Потребитель.уз» узбекистанцы также массово жалуются на отсутствие газа и света.

Что пишут потребители:

«Яшнабадский район, махалля А. Яссавий улица Сувбуйи три дня газ еле-еле горит».

«Свет Мирабадский район махаля Биродарлик со вчерашнего дня нет света».

«Спутник 16 дом 6. Подъезд 4. Нет отопления. С начала сезона постоянно его нет, очень редко, когда есть, а начисления идут. Я не буду платить за эти месяцы. Эти деньги я отправила на оплату электроэнергии, которую якобы должна экономить! Обогрев только одной комнаты из 4х своими двумя обогревателями! 14 градусов в комнате, как нагрею – 17!! Чтоб ваши дети и родители так жили!!».

«Здравствуйте, город Ташкент Алмазарский район махалля Мирза Голиб 6-проезд дом 11-а света нет еще со вчера в 17:00 отключили до сих пор нету».

«Ташкент, Мирабадский район,4 проезд Кичик Бешогоч 6, газ еле горит, свет отключили утром!».

«Мирзо-Улугбекский район ул. Темур Малик 112/6 четвертые сутки нет газа. Дома двухконтурные котлы. У всех соседей дети. Дома холодно, кушать не приготовить. Пожалуйста примите меры».

13 декабря глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял руководителя администрации президента Узбекистана Сардора Умурзакова.

По словам источника Kun.uz, ​​в ходе поездки была достигнута договоренность и подписан контракт на поставку Узбекистану дополнительно 20 млн кубометров газа в сутки (всего 1,5 млрд кубометров за 3 месяца).

«Если этот проект будет реализован, то газовая проблема, возникшая в Узбекистане в зимний период, может быть полностью решена», – говорил источник.

В Министерстве энергетики пока официально не комментировали, с какого числа туркменский газ начнет поступать в Узбекистан.