Бердымухамедов объявил выговоры двум вице-премьерам, а также главам «Туркменгаза» и «Туркменхимии»

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил выговоры двум вице-премьерам, а также главам «Туркменгаза» и «Туркменхимии».

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров, пишет hronikatm.com.

Курирующий нефтегазовую отрасль вице-премьер Шахым Абдрахманов доложил о строительстве подземных хранилищ для обеспечения запасов товарного газа. Это будет первый для Туркменистана подобный проект.

Затем чиновник сообщил, что на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов производится импортозамещающая продукция – авиабензин марки В-92.

Глава государства объявил Абдрахманову и председателю Госконцерна «Туркменгаз» Батыру Аманову «строгие выговоры с последним предупреждением». Если они не исправят в кратчайшие сроки допущенные недостатки, то будут уволены, пообещал президент. О каких недостатках идет речь, не уточняется.

Последний раз Шахым Абдрахманов и Батыр Аманов получили выговоры «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки» месяц назад на заседании кабмина 16 декабря по итогам своей работы за 11 месяцев

Затем курирующий строительный, промышленный и энергетический комплекс вице-премьер Чарымырат Пурчеков отчитался о работе по увеличению мощностей и внедрению новых технологий в курируемых секторах.

Пурчекову и председателю Госконцерна «Туркменхимии» Ныязлы Ныязлыеву Сердар Бердымухамедов также объявил строгие выговоры «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе серьезные недостатки с последним предупреждением», и также пообещал их уволить, если они не будут исправлены.

Последний раз выговор «за допущенные в работе недостатки» Чарымырат Пурчеков получал в июле прошлого года. Ныязлы Ныязлыев получил строгий выговор в феврале и выговор в ноябре 2021 года при президентстве Гурбангулы Бердымухамедова.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхан Чакыев доложил о строительстве новых цифровых телефонных станций, которые позволят через единую систему управления предоставлять услуги телефонной связи, высокоскоростного интернета и систем IP-телевидения.

Затем чиновник доложил о работе морского порта Туркменбаши, в частности, «о технической оснащенности портового хозяйства, приобретении необходимых современных средств». Глава государства приказал ускорить темпы этих работ.