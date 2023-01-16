Названа вторая монгольская легионерша по-дзюдо в ОАЭ

CentralAsia (MNG) - С сегодняшнего дня, чемпионка страны 2020, 2021 и 2022 годов, спортсменка Спорткомитета «Хилчин» Хорлоодой Бишрэлт будет бороться от имени ОАЭ.

Обладательница 5-го места прошлогоднего чемпионата мира в Ташкенте, бронзовый призер чемпионата Азии. Кроме того, она завоевала 1 серебряную и 6 бронзовых медалей на турнирах Большого шлема и Гран-при. На турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби 2021 года, проходившем в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, она выиграла одну из бронзовых медалей в своем виде.

24-летняя спортсменка стала вторым дзюдоистом из Монголии, выступающим от имени Эмиратов. Первая легионерша в Эмиратах Алтанцэцэг Батсух стала представить ОАЭ с конца 2022 года.

Хорлоодой Бишрэлт – седьмой спортсмен из Монголии, официально ставший легионером.

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