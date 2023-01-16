В Узбекистане запретили в морозы отключать за неуплату свет и газ

CentralAsia (UZ) - В нынешние холодные дни не разрешается отключать электричество и газ в домах из-за долгов. Такое решение было принято на совещании по обеспечению энергоресурсами с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиеев.

Президент поставил перед чиновниками ряд задач по исправлению ситуации.

Премьер-министру Абдулле Арипову и министру энергетики Джурабеку Мирзамахмудову было поручено создать систему, которая бы оказывала незамедлительную помощь населению неблагополучных кварталов, справедливо распределяя имеющиеся ресурсы.

Во избежание такой ситуации в будущем была поставлена ​задача определить конкретные меры, то есть уже сегодня решить, поставлять ли сжиженный газ или уголь там, где газа нет. Задача заключалась в том, чтобы в течение двух месяцев привезти квалифицированных специалистов из-за рубежа и начать практическую работу по цифровизации управленческих и производственных процессов.

Отмечалось, что везде, где возникали перебои в подаче электроэнергии, необходимо было указать причины этого и в понятной форме донести до населения, как долго будут устраняться последствия.