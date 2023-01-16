В Беларуси стартовало совместное с Россией учение авиационных подразделений

- Азия и мир, общество
- 13:13, 16 января 2023
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CentralAsia (CA) - В Беларуси стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).
Как сообщило Министерство обороны Беларуси, от российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.
В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; доставка грузов и эвакуация раненых.
Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь.