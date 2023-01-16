В столице Перу введено чрезвычайное положение из-за протестов

// The Associated Press,

CentralAsia (CA) - Правительство Перу поздно вечером в субботу объявило чрезвычайное положение в столице Лиме и трех других регионах из-за протестов против президента Дины Болуарте, которые унесли жизни по меньшей мере 42 человек. Об этом пишет Voice of America.

Эта мера, действующая в течение 30 дней, разрешает армии вмешиваться для поддержания порядка и приостанавливает действие некоторых конституционных прав, таких как свобода передвижения и собраний/

Сторонники свергнутого президента Педро Кастильо с декабря проводят марши и баррикадируют улицы по всей стране, требуя новых выборов и смещения Болуарте.

В пятницу вечером она отказалась уйти в отставку, заявив в телеобращении: «Мои обязательства связаны с Перу».

Чрезвычайное положение охватывает Лиму, районы Куско и Пуно, а также порт Кальяо, прилегающий к столице.

В субботу в Перу было установлено более 100 блокпостов протеста, в основном на юге, который был эпицентром беспорядков, а также вокруг Лимы.

Аэропорт в Куско, ворота в знаменитый Мачу-Пикчу на юге Перу, вновь открылся в субботу после того, как был закрыт из-за вспышки протестов.

Массовые антиправительственные демонстрации впервые вспыхнули в начале декабря, после того как Кастильо был отстранен от должности за попытку распустить Конгресс и править указом, стремясь предотвратить голосование по импичменту против него.

60-летняя Болуарте стала шестым человеком, занимавшим пост президента за пять лет.

Кастильо, в отношении которого за время его пребывания в должности велось расследование по нескольким делам о мошенничестве, был заключен под стражу на 18 месяцев по обвинению в мятеже.