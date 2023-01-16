Генсек НАТО анонсировал передачу Украине дополнительного тяжелого вооружения
- Азия и мир, политика
- 14:05, 16 января 2023
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CentralAsia (CA) - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью германским СМИ сообщил, что в ближайшее время Украина получит очередные партии тяжелого вооружения. Об этом пишет «Интерфакс».
«Недавние обязательства, касавшиеся поставок тяжелого вооружения, важны, в ближайшем будущем я ожидаю больше (поставок). Важно, чтобы мы поставляли Украине вооружение, в котором она нуждается», - сказал он.
Ранее на этой неделе стало известно о дебатах в Германии относительно направления в Украину танков Leopard. Ожидается, что решение может быть принято в течение следующей недели. Кроме того, в Лондоне заявили о планах передать Украине танки Challenger 2 и несколько вертолетов Apache.
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