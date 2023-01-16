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Генсек НАТО анонсировал передачу Украине дополнительного тяжелого вооружения

CentralAsia (CA) -  Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью германским СМИ сообщил, что в ближайшее время Украина получит очередные партии тяжелого вооружения. Об этом пишет «Интерфакс».

«Недавние обязательства, касавшиеся поставок тяжелого вооружения, важны, в ближайшем будущем я ожидаю больше (поставок). Важно, чтобы мы поставляли Украине вооружение, в котором она нуждается», - сказал он.

Ранее на этой неделе стало известно о дебатах в Германии относительно направления в Украину танков Leopard. Ожидается, что решение может быть принято в течение следующей недели. Кроме того, в Лондоне заявили о планах передать Украине танки Challenger 2 и несколько вертолетов Apache.

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