В Казахстане в ближайшие дни будут держаться морозы

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в ближайшие дни будут держаться морозы.

Как сообщает Казгидромет, малоподвижный антициклон и арктические воздушные массы не вызовут резких изменений в температурном фоне.

Под влиянием обширного Северо-западного антициклона практически по всей территории страны сохранится погода без осадков, лишь на востоке, северо-востоке Казахстана ожидаются снег и низовая метель.

Температура воздуха на севере и западе страны прогнозируется днем -7…-12 градусов, ночью -15…-20.

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