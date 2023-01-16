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Минздрав Таджикистана объяснил причину смерти шестерняшек в Худжанте

CentralAsia (TJ) -  Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана объяснило причины смерти шести близнецов на севере страны.

Как пишет информагентство avesta, 10 января в родильный дом Согдийской области на машине скорой помощи была доставлена 26-летняя Муборакхон Сохибова, которая была обследована и госпитализирована в срочном порядке.

У женщины была диагностирована предродовая схватка, предоставлено лечение согласно стандартному национальному протоколу. 11 января после полуночи у Муборкахон Сохибовой начались предродовые схватки, и начиная с 3 часов 25 минут и до 3 часов 50 минут женщина родила 6 новорожденных – четырех девочек и двух мальчиков.

Вес новорожденных, которых мать носила менее 6 месяцев, был критическим: первая девочка – 700 граммов, мальчик – 700 граммов, мальчик – 600 граммов, девочка – 600 граммов, девочка – 600 граммов и девочка – 550 граммов.

В данном случае новорожденные близнецы появились на свет после 26 недель со дня зачатия, или около 6 месяцев и входят в категорию «экстремальные новорожденные с минимальным весом).

По общемировой статистике из новорожденных весом от 750 до 1000 грамм в живых остаются 12-18%, а смертность среди недоношенных новорожденных, весом от 500 до 700 граммов, составляет 96%.

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