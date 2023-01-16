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В Казахстане мужчина на лошади поднялся на пятый этаж. Ему грозит до 10 суток ареста

CentralAsia (KZ) -  Сотрудниками отдела полиции Актогайского района Карагандинской области установлен 51-летний житель села Шашубай, который поднялся на лошади на пятый этаж многоэтажного дома.

Как пишет пресс-служба МВД Казахстана, в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 434 КРК об АП и материал направлен в суд, для принятия решения.

Мужчине грозит штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

В Казахстане мужчина поднялся на пятый этаж на лошади. Его оштрафовали.

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