В Италии задержан Маттео Мессина Денаро, которого считают лидером «Коза Ностры». Он был в бегах около 30 лет

CentralAsia (CA) - Карабинеры Италии арестовали Маттео Мессину Денаро — самого разыскиваемого босса мафии в стране, который находился в бегах в течение трех десятилетий. Об этом пишет Reuters.

Мессина Денаро, задержанный в столице Сицилии Палермо, предположительно является боссом сицилийской мафии «Коза Ностра».

Он был заочно приговорен к пожизненному заключению за свою роль в убийствах прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году.

Ему также грозит пожизненное заключение за его роль в организации взрывов во Флоренции, Риме и Милане, в результате которых в следующем году погибли 10 человек.

В сентябре 2022 года полиция заявила, что он все еще мог отдавать приказы, касающиеся того, как мафия управляла в районе западно-сицилийского города Трапани, его регионального оплота, несмотря на его долгое исчезновение.