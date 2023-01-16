В Узбекистане ослабевают аномальные холода, - Узгидромет

- Узбекистан, погода
- 15:39, 16 января 2023
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CentralAsia (UZ) - Холодный антициклон, который определял аномально холодную погоду на прошлой неделе, начал ослабевать. Такая тенденция сохранится и в ближайшие дни, сообщает Узгидромет.
Сегодня днем по Узбекистану температура воздуха составила -3…-8. К середине недели дневная температура повысится до -3…+2, ночная температура будет в пределах -8…-13. Такая температура сохранится до конца рабочей недели.
Осадков в эти дни не ожидается. Местами по республике будут наблюдаться туманы.
На дорогах республики местами сохранится гололедица.
В горных районах сохраняется лавинная опасность.
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