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В Узбекистане ослабевают аномальные холода, - Узгидромет

CentralAsia (UZ) -  Холодный антициклон, который определял аномально холодную погоду на прошлой неделе, начал ослабевать. Такая тенденция сохранится и в ближайшие дни, сообщает Узгидромет.

Сегодня днем по Узбекистану температура воздуха составила -3…-8. К середине недели дневная температура повысится до -3…+2, ночная температура будет в пределах -8…-13. Такая температура сохранится до конца рабочей недели.

Осадков в эти дни не ожидается. Местами по республике будут наблюдаться туманы.

На дорогах республики местами сохранится гололедица.

В горных районах сохраняется лавинная опасность.

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