экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министр обороны Германии подала в отставку

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подала в отставку, пишет BILD.

По данным источников, инициатива отказаться от должности исходит от нее, а не от канцелярии. Сейчас речь идет о точном времени отставки. Ее преемник уже обсуждается внутри компании.

BILD узнал, что преемник должен быть определен быстро. В настоящее время в качестве возможного преемника упоминается военный комиссар Ева Хёгль (54 года). Политик СДПГ, родившаяся в Оснабрюке, была депутатом Бундестага с 2009 по 2020 год, временами возглавляла парламентскую группу и живет со своим мужем в Берлине. В 2020 году она назвала приостановку обязательной военной службы «огромной ошибкой».

В текущем опросе INSA для BILD Ламбрехт занимает последнее место среди 20 политиков.

После ее отставки министр обороны имеет право на пенсию в размере 5000 евро (с 65 лет).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com