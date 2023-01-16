Число погибших в результате конфликта в эфиопском штате Тыграй достигло 600 тыс. человек, - Financial Times

CentralAsia (CA) - В ходе вооруженного конфликта между правительством Эфиопии и повстанцами из штата Тыграй погибло около 600 тыс. человек. Об этом Financial Times сообщил бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, выступающий посредником от Африканского союза на мирных переговорах.

Как пишет «Коммерсант», в день подписания мирного соглашения 2 ноября 2022 года власти Эфиопии говорили, что «предотвратили гибель тысячи человек ежедневно».

Тим Ванден Бемпт из бельгийского Гентского университета, входящий в исследовательскую группу по расследованию преступлений в Тыграе, назвал приведенную численность жертв примерно правильной. Он уточнил, что на поле боя могли погибнуть 200–300 тыс., а также еще 300–400 тыс. мирных жителей. Тем временем некоторые эфиопские чиновники считают, что число жертв ближе к 80–100 тыс. человек.

В ноябре 2020 года власти Эфиопии объявили военную операцию из-за нападения на правительство Народного фронта освобождения Тыграя, который доминировал в политической жизни Эфиопии до 2012 года. Летом 2021 года было согласовано прекращение огня. Позднее Народный фронт освобождения Тыграя установил контроль над частью штата. Весной 2022 года власти Эфиопии ввели бессрочное гуманитарное перемирие для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. В октябре стороны договорились о проведении мирных переговоров. В декабре Тыграй посетила первая за два года делегация властей Эфиопии.