Генсек ОДКБ и ответственный секретарь ПА ОДКБ обсудили взаимодействие в 2023 году

- Азия и мир, политика
- 16:33, 16 января 2023
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CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов 16 января провел встречу с ответственным секретарем Парламентской Ассамблеей ОДКБ Сергеем Поспеловым.
Как сообщили в ОДКБ, стороны обсудили совместные мероприятия на 2023 год и взаимодействие Секретариата ОДКБ с Секретариатом ПА ОДКБ в текущем году в соответствии с утвержденным ранее планом.
Сергей Поспелов проинформировал Имангали Тасмагамбетова о ходе работы над реализацией программы деятельности Парламентской Ассамблеи Организации по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021–2025 годы.
Была достигнута договоренность о том, что планы Секретариата ОДКБ и Парламентской Ассамблеи на 2023-й и 2024-й годы будут скоординированы.