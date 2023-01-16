Генсек ОДКБ и ответственный секретарь ПА ОДКБ обсудили взаимодействие в 2023 году

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов 16 января провел встречу с ответственным секретарем Парламентской Ассамблеей ОДКБ Сергеем Поспеловым.

Как сообщили в ОДКБ, стороны обсудили совместные мероприятия на 2023 год и взаимодействие Секретариата ОДКБ с Секретариатом ПА ОДКБ в текущем году в соответствии с утвержденным ранее планом.

Сергей Поспелов проинформировал Имангали Тасмагамбетова о ходе работы над реализацией программы деятельности Парламентской Ассамблеи Организации по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021–2025 годы.

Была достигнута договоренность о том, что планы Секретариата ОДКБ и Парламентской Ассамблеи на 2023-й и 2024-й годы будут скоординированы.