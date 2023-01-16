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Спецпредставитель президента РУз и посол РФ обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев 16 января встретился с послом России Олегом Мальгиновым.

Как сообщила пресс-служба МИД РУз, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе развитие ситуации в Афганистане, а также возможные совместные действия по урегулированию ситуации в этой стране.

Стороны также обменялись мнениями о предстоящих международных мероприятиях в рамках различных инициатив и площадок, посвященных афганскому вопросу.

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