Спецпредставитель президента РУз и посол РФ обсудили ситуацию в Афганистане

- Узбекистан, политика
- 16:41, 16 января 2023
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CentralAsia (UZ) - Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев 16 января встретился с послом России Олегом Мальгиновым.
Как сообщила пресс-служба МИД РУз, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе развитие ситуации в Афганистане, а также возможные совместные действия по урегулированию ситуации в этой стране.
Стороны также обменялись мнениями о предстоящих международных мероприятиях в рамках различных инициатив и площадок, посвященных афганскому вопросу.
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