Евросоюз предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи

CentralAsia (CA) - Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем аккаунте в Twitter.

«На этой неделе ожидаем получение транша в размере 3 млрд евро», - пишет он.

Эта помощь поможет сохранить макроэкономическую стабильность в будущем, добавил премьер Украины.

Ukraine and the EU have just signed a Memorandum of Understanding to provide €18bn in macro-financial assistance. We expect to receive a tranche of €3bn this week. Many thanks to @vonderleyen & @VDombrovskis. This will help maintain macroeconomic stability going forward.