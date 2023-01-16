ISW: Кремль, вероятно, меняет подход к войне и готовится к решительным действиям

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CentralAsia (CA) - Кремль, вероятно, готовится к решительным стратегическим действиям в течение следующих шести месяцев, чтобы вернуть себе инициативу на фронте, пишет Институт изучения войны (ISW).

Появляются свидетельства того, что президент РФ Владимир Путин меняет фундаментальные аспекты подхода России к войне.

А именно:

1. Кремль активизирует краткосрочные и долгосрочные усилия по формированию новых сил. Речь о планах радикального увеличения армии путем формирования новых дивизий, восстановления военных округов, существовавших до 2010 года на западе России и увеличения призывного возраста.

2. Россия сохраняет мобилизованный личный состав для использования в будущем — это отход от первоначальной практики Кремля к отправке необученных сил на фронт осенью 2022 года.

3. Россия пытается оживить свою оборонно-промышленную базу.

4. Путин снова концентрирует контроль над военными действиями в Украине в руках министерства обороны, для чего начальника генштаба Валерия Герасимова сделали командующим театром военных действий.

Кремль, вероятно, рассчитывает, что Герасимов и его недавно назначенные заместители подготовят Россию к затяжной войне и возьмут на себя командование крупными усилиями в 2023 году, говорится в материале.

5. Кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.

В частности, усиливается повестка о международно-правовых последствиях, ожидающих Россию, если она не выиграет войну. Это, вероятно, вызовет страх перед поражением и побудит к повторной приверженности войне.

По мнению военных экспертов из США, Россия может действовать по трем сценариям:

1. Осуществить крупное наступление — скорее всего, в районе Луганской области. Полный захват Донбасса является официальной военной целью Кремля и наиболее достижимой целью — поскольку с логистической точки зрения этот регион легче всего захватить.

Российские войска вряд ли будут проводить наступление на юге Украины — в Херсонской или Запорожской областях. Обширные минные работы в Запорожской области указывают на то, что российские силы отдают приоритет оборонительным операциям, говорится в материале.

2. Российские силы могут попытаться отразить контрнаступление ВСУ и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть механизированных украинских сил.

Такие успешные решительные действия России могут затем позволить российским силам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы.

3. «Наиболее опасным» сценарием называется российское наступление на север Украины. Но в настоящее время он, по мнению аналитиков, остается маловероятным.

«Однако Кремль обеспечивает гибкость планирования и, вероятно, расширит российское военное присутствие в Беларуси в период, предшествующий запланированным крупным учениям в сентябре 2023 года. Эти учения могут поддержать боевую операцию», - говорится в материале.

По мнению экспертов, все эти сценарии не исключают друг друга. При этом «Россия необязательно проиграет, если любое из возможных действий, обсуждаемых ниже, потерпит неудачу».

Сегодня в Беларуси начались совместные с Россией учения.