Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

CentralAsia (KZ) - Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.

О причинах смерти не сообщается. Она сыграла в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956).

В 1952 году она сыграла главную роль в фильме французского кинорежиссера Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан». Фильм принес актрисе известность. Первым американским проектом Джины Лоллобриджиды стал фильм «Посрами дьявола» (1953 года).

Впоследствии актриса снялась у ряда европейских и американских режиссеров и получила несколько наград. Так, в 1954 году актриса получила премию итальянских кинокритиков «Серебряная лента» за главную роль в фильме «Хлеб, любовь и фантазия» итальянского режиссера Луиджи Коменчини. В 1956 году за главную роль в фильме американского режиссера Роберта Леонарда «Самая красивая женщина в мире» Джине Лоллобриджиде присудили премию «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая актриса».

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