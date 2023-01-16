Путин и Эрдоган переговорили по телефону

CentralAsia (CA) - Сегодня, 16 января, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, с обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового «хаба».

Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учётом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.

Рассмотрен ход реализации «пакетных» стамбульских договорённостей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.

Кроме того, обсуждены вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей. Отмечена также практическая значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.