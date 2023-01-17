В прошлом году из Монголии депортировали 63 гражданина таких стран, как Россия и Нигерия

CentralAsia (MNG) - Иммиграционное агентство Монголии провело 13 плановые и 322 внеплановые проверки 480 предприятий и организаций и 2116 иностранцев.

Всего в ходе проверки было выявлено 140 нарушений, а в отношении 286 иностранных граждан, 7 приглашенных граждан и предприятий в соответствии с соответствующими нормативно-правовыми актами наложены штрафы в размере 83 млн 590 тыс. тугриков.

При рассмотрении нарушений, совершенных иностранцами, были выявлены следующие нарушения:

Нарушение правил владения, использования и хранения документа вида на жительство 151;

паспорт, документ, заменяющий паспорт, или вид на жительство;

нарушение порядка ношения удостоверения личности 93;

просроченная виза 15;

вели деятельность, отличную от цели прибытия 13;

просрочить 7;

нарушение трудового законодательства 7.

На основании статьи 37 Закона о правовом положении иностранных граждан из Монголии были депортированы 63 гражданина 15 стран. Большинство из этих граждан являются гражданами России, Нигерии, Вьетнама, Китая, Саудовской Аравии, Казахстана и Филиппин.

Исходя из причин депортации, были депортированы:

22 осужденных судом и отбывших наказание;

трудоустроены без разрешения уполномоченного органа;

вели деятельность, отличную от цели прибытия 13;

8, чей вид на жительство истек, но он избегал выезда из Монголии;

просроченная временная гостевая виза 8;

получил визу или вид на жительство по поддельным документам, либо исправил или подделал визу или вид на жительство 5;

7 граждан по иным соответствующим основаниям.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество иностранцев, совершивших правонарушения, увеличилось в 2,6 раза, количество приглашенных граждан, совершивших правонарушения, увеличилось в 2 раза, количество депортированных иностранцев увеличилось в 2 раза, а пригласившее юридическое лицо, допустившее нарушение, уменьшилось на 25,0 процента.

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