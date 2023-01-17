Главный фигурант дела о краже угля, экс-президент Халтмаагийн Баттулга обратился в Конституционный суд

CentralAsia (MNG) - Как только бывший президент Халтмаагийн Баттулга приехал из Южной Кореи, он лично обратился в Конституционный суд и подал петицию. В частности, для допроса были привлечены судья Верховного суда Дамдины Ганзориг и гражданин Сангажавын Баярцогт.

Он обратился в Конституционный суд, заявив: «Обвиняемый, осужденный судом трех инстанций, после освобождения сообщил общественности, что «я оправдан, установлено, что я был оклеветан». Также обратился к Демпартию в том, что «я оправдан. Я согласился с Верховным судом и согласился с властями». Он имел в виду гражданина Сангажавына Баярцогта, который выдвинул свое имя на пост председателя Демократической партии.

Очередное заседание Комитета по национальной политике (КПН) Демократической партии состоялось 13 января 2023 года в гостинице «Туушин». На этом заседании бывшие депутаты

Лувсаннямын Гантөмөр, Ламжавын Гундалай, Загдхуугийн Нарантуяа, бывший министр финансов Сангажавын Баярцогт заявили, что будут баллотироваться на пост главы Демпартии.

С 2020 года продолжается спор о регистрации главы Демократической партии. После поражения на парламентских выборах 2020 г. Содномзундуйн Эрдэнэ передал печать партии заместителю председателя Цэвэгдоржыну Туваану. Позже из-за более поздних споров в 2021 году эта партия организовала два отдельных выбора председателя, на одном из них председателем был избран Одонгийн Цогтгэрэл, а на другом - Майнбаярын Тулгат, но Верховный суд не зарегистрировал их обоих.

В 2022 году группа, избравшая Одонгийна Цогтгэрэла, провела еще одни выборы и избрала главой Халтмаагийна Баттулгы.

Сангажавын Баярцогт был членом Великого Хурала Монголии. Родился 28 марта 1967 года в сомоне Сухбаатар аймака Сэлэнгэ. В 2008-2012 годах в четвертый раз избирался в Великий Хурал Монголии. С 2008 по 2016 год работал членом правительства Монголии и министром финансов.

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