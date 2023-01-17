Расширение рациона и возможности выращивания в Монголии

фермер Лхагва Ёндон

CentralAsia (MNG) - Программа сотрудничества ФАО South-South и Китая поддерживает устойчивое к изменению климата сельское хозяйство в сердце Монголии, не имеющей выхода к морю.

Монголия, расположенная в Центральной Азии, является самой малонаселенной полностью суверенной страной в мире. Не имеющие выхода к морю и далеко от моря, обширные пастбища и травянистые степи Монголии на протяжении веков были центром кочевого животноводства. Около 73 процентов сельскохозяйственных угодий составляют пастбища, используемые для выращивания скота.

Но суровые погодные условия и короткий вегетационный период искажают рацион питания в регионе и могут привести к недоеданию. В отдаленных районах Монголии ограничено ежедневное потребление свежих овощей, что приводит к большему риску заболеваний, вызванных дефицитом минералов и витаминов. Тепличное хозяйство и импорт для некоторых являются единственными вариантами доступа к свежим овощам и фруктам.

Семейная ферма Манлай Уургач

Лхагва Ёндон полагается на свою семейную ферму Манлай Уургач, расположенную в аймаке Төв в центральной Монголии, для своего ежедневного дохода и питания.

В прошлом ее семья изо всех сил пыталась быть самодостаточной. Экстремальный климат Монголии с очень жарким летом и очень холодной зимой принес много проблем.

За последние два десятилетия в связи со все более неустойчивыми погодными условиями из-за изменения климата участились и стали более суровыми засухи и дзуды (очень суровая зима, которой предшествует жаркое сухое лето). Это может привести к массовому падежу скота, угрожая средствам к существованию многих мелких фермеров и скотоводов.

Кроме того, отсутствие знаний о передовом опыте садоводства, ненадежные урожаи и недостаточное предложение из теплиц и с рынков привели к сильной зависимости от импортных фруктов и овощей, которые недоступны для большей части сельского населения.

Климатически устойчивые методы и разнообразные культуры

Лхагва решила обратиться за помощью, чтобы разорвать порочный круг. Когда она узнала, что в Монголии стартовал новый проект в рамках Программы сотрудничества ФАО South-South и Китая (SSC), она обратилась за поддержкой к Министерству продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, партнеру SSC.

Она обратилась за помощью в выращивании кукурузы на корм животным, и она очень хотела внедрить эту практику на своей ферме, чтобы увеличить свой доход. Эрдэнэ сомон раньше выращивал кукурузу на корм животным, поэтому она надеялась восстановить эту практику и посадить культуры, которые уже были опробованы в этом районе.

В рамках проекта эксперт SSC из Китая Канг Ляньхэ был приглашен в Манлай Уургач, где он поделился с Лхагвой своими богатыми знаниями и опытом в области выращивания сортов кормовых культур и технологий выращивания кормов, практикуемых в Китае. Он научил Лхагва вспахивать и обрабатывать почву и регулировать глубину рассады.

Лхагва также узнала о тепличном хозяйстве. Канг дал советы по строительству зимних теплиц и выращиванию клубники, огурцов и помидоров. Он не только удовлетворял потребительские потребности семьи, но и приносил стабильный дополнительный доход.

Помимо методов ведения сельского хозяйства и технических ноу-хау, проект SSC также представил оборудование для повышения производительности. Ферма стала свидетелем значительного увеличения производства после приобретения сеялки и культиватора.

«Монголы образованы и хорошо разбираются в технологиях садоводства и сельского хозяйства. Им нужны правильное оборудование и автоматизация», — пояснил Джи Эргела, руководитель группы SSC, который также оказывал техническую поддержку в рамках проекта.

Видимое влияние на средства к существованию

Внедрение технологии выращивания кормов в рамках проекта SSC показало, что кукуруза, выращенная из гибридных семян, может хорошо расти в монгольском климате. Выращенная кукуруза продемонстрировала положительное увеличение высоты, веса и диаметра, что привело к получению большего количества зеленой массы для производства кормов для животных и более высокому выходу фуража с гектара.

Заготовка силоса принесла немедленную экономическую выгоду, уменьшила чрезмерную зависимость от пастбищ и уменьшила деградацию земель из-за чрезмерного выпаса скота. Адекватное кормление привело к более высокому качеству и вкусу молока, что явилось прямой выгодой как для фермеров, так и для монгольских потребителей.

Производственные мощности и производительность Mанлай Уургач значительно увеличились благодаря поддержке, оказанной в рамках проекта SSC. Ферма увеличила посевные площади за счет рассадной техники и оборудования: еще пять гектаров зеленого корма, а также увеличился вегетационный период кукурузы за счет гибридных саженцев. Количество теплиц удвоилось с трех до шести.

«Это сильно повлияло на нашу жизнь», — говорит Лхагва более чем в восторге. «Теперь с 10 га зеленого корма мы можем получить 5 000 тюков сена. Мы увеличили поголовье крупного рогатого скота с пяти до 70-80».

Лхагва, ее муж и многие другие участники получили богатый опыт в области сельскохозяйственных методов и технологий благодаря проекту FAO-China SSC. ©ФАО

Проект FAO SSC в Монголии

SSC представляет собой структуру, которая позволяет развивающимся странам делиться и обмениваться практическими знаниями, опытом, ресурсами и технологиями для решения общих проблем развития.

Программа ФАО-Китай SSC была создана в 2009 году с первоначальным взносом в размере 30 миллионов долларов США от правительства Китая, чтобы помочь улучшить продовольственную безопасность и способствовать устойчивому сельскому хозяйству в развивающихся странах. К настоящему времени Китай вложил в Программу в общей сложности 130 миллионов долларов США.

Монголия стала первым национальным проектом, реализованным в Азии в рамках программы SSC ФАО-Китай. В рамках проекта были устранены пробелы в технических возможностях, которые препятствовали способности страны улучшать сельскохозяйственное и животноводческое производство и производительность.

Китайские эксперты оказали поддержку и техническую помощь более чем 28 принимающим организациям, включая частные фермы, неправительственные организации и государственные учреждения, в области животноводства, растениеводства, безопасности пищевых продуктов, оптовой торговли и консультационных услуг.

Лхагва и многие другие участники приобрели богатый опыт в области сельскохозяйственных методов и технологий, которые они будут применять в Монголии для улучшения производства, улучшения состояния окружающей среды, улучшения питания и улучшения жизни.

источник: FAO.ORG

перевод: Татар С.Майдар

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