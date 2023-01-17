У монгольских студентов натуралистический интеллект гораздо выше, чем у других стран, — исследование

CentralAsia (MNG) - «Решение актуальной проблемы образования», состоялась V научная конференция.

Доктор Монгольского государственного педагогического университета Б. Дорж рассказывает о результатах «Сравнительного исследования личности и интеллекта с помощью мягких навыков».

Около 2 489 студентов из Монгольского государственного университета, Монгольского государственного педагогического университета и университетов аймаков Ховд и Дорнод сдали экзамен.

Результаты тестов показывают, что одни навыки связаны с другими. Например: разрешение конфликтов связано с общением, творчество связано с дружелюбием, лидерство связано с общением, принятие решений связано с логическими и математическими навыками и т. д.

Восемь типов интеллекта, описанных Ховардом Гарднером, профессором Гарварда, включают:

1.Лингвистический интеллект

Логико-математический интеллект. Пространственный интеллект Музыкальный интеллект Телесно-кинестетический интеллект. Межличностный интеллект. Внутриличностный интеллект Естественный интеллект.

Более 2000 студентов прошли тест с 40 вопросами, и средний естественный интеллект был самым высоким (15,6), а пространственный интеллект был самым низким (15,2).

По сравнению со студентами из других стран, монгольские студенты обладают гораздо более высоким натуралистическим интеллектом, как показывают результаты теста.

Очень важно сочетать систему образования с индивидуальными психологическими особенностями.

У всех разная психика. Основная проблема заключается в том, как обеспечить согласование этих различий с системой образования. Есть 5 личностей из-за этого теста.

экстраверсия

приятность,

открытость,

добросовестность

невротизм

По результатам теста «Большая пятерка» средний студент по доброжелательности имеет наивысший балл (5,04), по критическому мышлению — самый низкий балл (17,9).

Мягкие навыки — это личные качества, которые позволяют человеку эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми. Такие как: решение проблем, разрешение конфликтов, творчество, лидерство, самоконтроль, командная работа и т. д.

Хотя для обнаружения этих навыков может потребоваться время и усилия, есть некоторые навыки для достижения личных достижений, такие как общение, активное слушание, эмпатия и т. д.

В настоящее время работодатели, как правило, сосредотачиваются на мягких навыках сотрудников. Есть поговорка: «Нанимайте за отношение, обучайте навыкам».

Теория множественного интеллекта, выпущенная Говардом Гарднером, с момента ее распространения в 80-х годах была одним из предложений по исследованию и вмешательству в психологию, которые вызвали наибольший интерес на уличном уровне..

Сначала Гарднеру было предложено 7 видов интеллекта, но через двенадцать лет после публикации работы, которая сделает их известными, автор представил еще один элемент для этого списка. Это был натуралистический интеллект, также известный как восьмой тип интеллекта.

Что такое натуралистический интеллект?

Натуралистический интеллект способность классифицировать элементы окружающей среды, признавая их различия и то, как они связаны друг с другом, и использовать эту информацию для взаимодействия с ними выгодным образом.

Парадигмой этого типа интеллекта являются натуралисты и исследователи, такие как Чарльз Дарвин или Александр фон Гумбольдт, способные вникать в природную среду, выявлять различные виды животных и растений, изучать определяющие характеристики каждого и использовать эту информацию в своих собственных интересах..

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения