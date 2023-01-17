Торговые палаты Монголии и Великобритании обменялись мнениями о расширении сотрудничества

CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

По случаю этой годовщины обе стороны планируют организовать мероприятия по развитию сотрудничества между частными секторами и укреплению экономических, торговых и инвестиционных связей.

В этой связи Национальная торгово-промышленная палата Монголии (MНТПП) провела онлайн-встречу с Лондонской торгово-промышленной палатой (ЛТПП) для обмена опытом и мнениями о дальнейшем сотрудничестве.

На встрече присутствовали генеральный секретарь MНТПП С.Баясгалан, руководитель отдела мероприятий ЛТПП Виктория Джейн и другие представители.

По итогам этой встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве по вопросам определения направления сотрудничества, разработки плана и утверждения своего сотрудничества посредством меморандума.

источник: Национальная торгово-промышленная палата Монголии

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