ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

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CentralAsia (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 17 января, обновило статистику по жертвам украинского конфликта среди мирного населения. С 24 февраля по 16 января, по данным управления, погиб 7031 мирный житель (в том числе 433 ребенка). Ранения получили 11 327 человек (в том числе 827 детей).

Среди погибших: 2784 мужчин, 1875 женщины, 177 девочек, 221 мальчик. Также среди них 35 детей и 1939 взрослых, чей пол неизвестен. Среди раненых: 2472 мужчины, 1764 женщины, 240 девочек, 325 мальчиков. Пол раненых 262 ребенка и 6264 взрослых также неизвестен.

В Донбассе — 4102 убиты, 5751 ранены. На территориях Донбасса, подконтрольных Украине, 3607 убитых и 4078 раненых. В регионах, которые контролирует армия России — 495 убиты и 1673 ранены.

В докладе управления отмечается, что больше всего случаев гибели зафиксировано вследствие применения оружия «взрывного действия с широким радиусом поражения». Речь идет о тяжелой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетных ударах.