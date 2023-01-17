Население Китая сократилось впервые за 60 лет

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CentralAsia (CA) - Численность населения Китая в 2022 году уменьшилась на 850 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, это снижение стало первым за 60 лет, передает China News со ссылкой на доклад Государственного статистического управления КНР.

К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 человек, оно сократилось на 850 тыс. по сравнению с концом 2021 года, сказано в документе. В течение прошлого года в стране родилось 9,56 млн детей и умерло 10,41 млн жителей.

В последний раз население КНР сокращалось в 1961 году, когда в стране наблюдался массовый голод.

Сейчас, по официальным данным, в стране проживает 722 млн мужчин и 689,69 млн женщин. Таким образом, на 100 женщин приходится 104 мужчины.

Трудоспособным китайские власти считают население в возрасте от 16 до 59 лет. Таких граждан в стране насчитывается 875,56 млн (62,0%).

Кроме того, в статистике отмечается рост урбанизации. По состоянию на 2022 год в городах проживало 920,71 млн человек, что на 6,46 млн человек больше по сравнению с концом 2021 года. В сельской местности на постоянной основе проживает 491 млн человек.

Большая часть демографического спада является результатом политики Китая в отношении одного ребенка, которую он вел в период с 1980 по 2015 год, а также заоблачных расходов на образование, из-за которых многие китайцы отказывались иметь более одного ребенка или даже иметь их вообще. А жесткая политика Китая по борьбе с COVID-19, которая проводилась в течение трех лет, нанесла дополнительный ущерб демографической ситуации и прогнозам.

Власти Китая с 2021 года приняли меры, направленные на увеличение рождаемости: налоговые вычеты, более продолжительный декретный отпуск, жилищные субсидии, - но, как ожидается, эти шаги не остановят долгосрочную тенденцию. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек. Местные демографы опасаются, что население состарится раньше, что замедлит рост экономики, а государственный долг увеличивается, чтобы позаботиться о быстро стареющем населении.

Прогнозируется, что в этом году Индия станет самой густонаселенной страной мира.