Не менее 20 человек погибли в Афганистане из-за резкого похолодания и снегопадов

CentralAsia (CA) - Не менее 20 человек погибли в разных провинциях Афганистана вследствие резкого понижения температуры и снегопадов, сообщает 16 января телеканал TOLOnews.

Так, по данным региональной больницы западной провинции Герат, не менее 70 человек были госпитализированы с переохлаждением, а четверо наркоманов, оказавшиеся в холодную погоду на улице, погибли.

По словам местных властей, по меньшей мере пять человек погибло из-за переохлаждения в провинции Бадгис. «Один пастух и четверо детей погибли из-за переохлаждения», — заявил представитель губернатора Бадгиса Ахмад Ханзала.

Пять человек в граничащей с Пакистаном провинции Хост, два человека в северной провинции Фарьяб и два человека в другой северной провинции Джаузджан также погибли из-за значительного понижения атмосферной температуры.

Отмечается, что не менее 4000 голов крупного рогатого скота замерзли насмерть в Бадгисе и других провинциях.

Тысячи акров сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц в нескольких провинциях были повреждены из-за холодной погоды.

Отмечается, что из-за холодов афганцы активно используют газовые печи и уголь для отопления, что также приводит к гибели людей. По данным медиа, за последние 10 дней не менее 10 человек погибли из-за отравления угарным газом в различных афганских регионах. Причиной гибели людей являются дефекты отопительного оборудования, для которого используют уголь и газ.