Туркменистан из-за морозов приостановил поставки газа в Узбекистан, Иран и сократил в Китай

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CentralAsia (TM) - Туркменистан с 12 января приостановил поставки газа в Узбекистан через станцию «Дарьялык», сообщает «Газета.uz». Как пишет издание, это произошло по техническим причинам в связи с аномальными морозами, установившимися в регионе.

Низкие температуры привели к образованию гидрата на внутрипромысловых коммуникациях газоконденсатного месторождения «Галканыш», пишет издание.

По этим же причинам значительно сократился экспорт газа в Китай по газопроводу Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай.

В субботу, 14 января, в Ашхабад для переговоров предположительно прибыл руководитель Администрации президента Сардор Умурзаков.

Как пишет «Метеожурнал», из-за нехватки газа теплоэлектростанции Узбекистана не могут выработать достаточное количество электроэнергии, в связи с чем в стране введут ее веерные отключения, а также сократят подачу газа потребителям.

В декабре 2022 года из-за холодов и перебоев с обеспечением населения электроэнергией Узбекистан увеличил ее закупки в Туркменистане с 17-18 млн кВт-ч до 20-21 млн кВт-ч ежедневно.

По данным сайта «Репортер», Туркменистан также приостановил поставки газа в Иран, «спровоцировав энергетический кризис».

Как и страны Центральной Азии, Иран также накрыли аномальные морозы, которые привели к повышенному потреблению газа и его дефициту в ряде северных регионов.

В случае Ирана, однако, приостановка поставок связана не с техническими причинами, а с тем, что Туркменистан удовлетворяет возросший внутренний спрос. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, обвинив туркменскую сторону в нарушении контракта и создании кризисной ситуации.

По информации «Метеожурнала», 13 января в Туркменистане были зафиксированы рекордные морозы. Температура воздуха в регионах опускалась от -17 до -27 градусов. На этой неделе ожидается небольшое потепление, но температура все равно будет ниже климатической нормы.

Ранее корреспонденты «Хроники Туркменистана» рассказали, что, готовясь к заморозкам, работники газоснабжения в Байрамалинском этрапе Марыйского велаята обходили дома местных жителей и предупреждали, что с 7-го и, по крайней мере, до 17-го января им не разрешается использовать газ для обогрева теплиц, помещений для скота и птицы, а также для выпечки лепешек в тандырах.

13 января президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил строгие выговоры с последним предупреждением курирующему нефтегазовую отрасль вице-премьеру Шахыму Абдрахаманову и главе «Туркменгаза» Батыру Аманову. Причины недовольства главы государства не назывались.