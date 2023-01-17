Украина за семь месяцев заказала 1,6 тыс. дронов на $90 млн

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CentralAsia (CA) - Украинские военные законтрактовали 1,6 тыс. дронов на 3,3 млрд гривен (около $90 млн) за семь месяцев действия проекта «Армия дронов» на платформе UNITED24, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Часть из этих беспилотников — украинского производства.

Федоров рассказал о реализации проекта на конференции «Производство БПЛА: возможности и вызовы». Его слова приводит Минэкономики Украины. Вице-премьер рассказал, что власти работают над поддержкой производителей дронов, над устранением бюрократических вопросов. «Это позволит бизнесу развиваться и масштабироваться еще быстрее»,— сказал Федоров.

Киев анонсировал проект «Армия дронов» летом 2022 года на фоне российской военной операции. Он предполагает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену. Беспилотники должны использоваться для мониторинга и атак. Изначально планировалась закупка 200 беспилотных авиационных комплексов тактического уровня для воздушной разведки и тысячи простых дронов.