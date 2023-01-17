В Казахстане один человек скончался от COVID

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Один человек скончался в Казахстане от короновирусной пневмонии в минувшие сутки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

При этом, по данным ведомства, количество заразившихся COVID-19 в республике стабильно снижается уже несколько дней: за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 53 заболевших, тогда как днем ранее это число составило 56 человек.

На 17 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 051 человек, из них в стационарах находятся 193 пациента, на амбулаторном лечении – 1 858 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

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