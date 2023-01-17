экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане один человек скончался от COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Один человек скончался в Казахстане от короновирусной пневмонии в минувшие сутки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

При этом, по данным ведомства, количество заразившихся COVID-19 в республике стабильно снижается уже несколько дней: за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 53 заболевших, тогда как днем ранее это число составило 56 человек.

На 17 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 051 человек, из них в стационарах находятся 193 пациента, на амбулаторном лечении – 1 858 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com